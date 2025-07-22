Певица Алсу ликвидировала свой последний бизнес в России

Алсу окончательно прощается со своим бизнесом – концертное агентство "Эксклюзив Арт", которым певица управляла с 2001 года, официально начинает процедуру ликвидации.

Компания, зарегистрированная 24 года назад, с 2014 года работала с убытками. Последняя поданная отчетность показала минус 2,6 миллиона рублей за 2023 год, а счета организации в том же году были заблокированы.

По информации SHOT, решение о закрытии было принято в начале этой недели – символично, всего через пару дней после дня рождения агентства.

Любопытно, что именно этот бизнес оставался последним активным проектом Алсу в предпринимательской сфере. Теперь и он уходит в прошлое.

Сама артистка пока не комментирует происходящее. В ее личной жизни сейчас тоже непростые времена – певица недавно развелась с Яном Абрамовым. Как сообщалось ранее, между экс-супругами разгорелся спор из-за элитного пентхауса в Лондоне стоимостью около 15 миллионов фунтов (более 1,6 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что дочь Алсу отказалась от музыкальной карьеры и планирует поступать на юрфак в США.