20-летнюю сестру принцев Уильяма и Гарри нашли мертвой в пригороде Лондона

20-летнюю троюродную сестру принцев Уильяма и Гарри Рози Рош нашли мертвой в доме ее семьи в пригороде Лондона. Тело девушки обнаружили ее мать и сестра, когда Рози собиралась в поездку с друзьями. Рядом с ней лежало огнестрельное оружие. По данным британской прессы, полиция не нашла признаков насильственной смерти или вмешательства посторонних – впрочем, эта версия пока не подтверждена.

Рози принадлежала к аристократическому роду баронов Фермой и приходилась внучкой дяде принцессы Дианы, а значит, находилась в дальнем родстве с представителями королевской семьи. Она училась на факультете английской литературы в Даремском университете и, по словам близких, в день трагедии готовилась к обычной летней поездке.

Следствие пока приостановлено и будет возобновлено в октябре. Между тем в некрологе, опубликованном родными, девушку называют "невероятной сестрой, дорогой дочерью и внучкой". Похороны прошли в закрытом формате, без участия прессы. Представители королевской семьи, включая принцев Уильяма и Гарри, ситуацию пока не комментировали.

Смерть Рози стала второй подобной трагедией в королевских кругах за последние полгода: в феврале при схожих обстоятельствах скончался Томас Кингстон – муж троюродной сестры короля Карла III. Его гибель тоже сопровождалась множеством вопросов, на которые до сих пор нет ясных ответов.