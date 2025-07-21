Энн Хэтэуэй показала фото со съемок продолжения фильма "Дьявол носит Prada"

В соцсетях появилось первое фото Энн Хэтэуэй со съемок продолжения культовой картины "Дьявол носит Prada". На фотографии актриса позирует в стильном костюме с безупречной посадкой, и публика мгновенно восприняла этот кадр как визуальное подтверждение грядущего возвращения в мир глянца, интриг и высокой моды.

"Энди Сакс 2025", – подписала снимок 42-летняя актриса.





Работа над лентой ведется в Нью-Йорке. К проекту вернулись и другие актеры оригинального фильма – Мэрил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи. Также в касте появились новые лица, среди которых Кеннет Брана, Симон Эшли, Люси Лью, Джастин Теру, Би Джей Новак и Полин Шаламе. Ожидается, что лента станет продолжением оригинальной истории, сосредоточенной на изменениях в медиапространстве и трансформациях внутри глянцевого бизнеса.

Сюжет второго фильма, по слухам, будет разворачиваться вокруг падения влияния журнала Runway. Героиня Мэрил Стрип, Миранда Пристли, столкнется с необходимостью переосмыслить свое место в изменившемся мире моды. Ее бывшая помощница Эмили, теперь – влиятельный игрок на рынке люксового маркетинга, неожиданно окажется на стороне бывшей начальницы. Судьба Энди Сакс в новом сюжете пока остается интригой.

Режиссером картины вновь выступает Дэвид Фрэнкел, а сценарий пишет Алин Брош МакКенна. Премьера назначена на 1 мая 2026 года – спустя ровно 20 лет после выхода первой части. Продюсеры обещают сохранить фирменную иронию, гламур и драмы, дополнив их современными вызовами цифровой эпохи.