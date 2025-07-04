Дочь Алсу отказалась от музыкальной карьеры и поступает на юрфак в США

Дочь певицы Алсу, 17-летняя Микелла Абрамова, приняла неожиданное решение – вместо продолжения музыкальной карьеры она планирует посвятить себя юриспруденции. По информации СМИ, девушка нацелена на обучение в одном из престижных американских университетов, причем сразу подает заявки в несколько заведений.

Алсу подтвердила, что ее дочь решила сменить направление и сосредоточиться на получении серьезного образования. При этом от музыки Микелла не отказывается полностью – вокал остается ее увлечением, но теперь он отходит на второй план.





Недавно Микелла закончила одну из самых элитных частных школ в США – The Hun School of Princeton, обучение в которой ежегодно обходится родителям примерно в шесть миллионов рублей. Это заведение славится тем, что готовит учеников к поступлению в ведущие американские вузы.

К слову, среди молодых представительниц шоу-бизнеса это не единственный пример смены приоритетов. Дочь певицы Глюкозы, Лидия, недавно заявила о желании посвятить себя медицине – она мечтает стать патологоанатомом.





Напомним, имя Микеллы Абрамовой стало известно широкой публике в 2019 году, когда разгорелся скандал на проекте "Голос. Дети". В финале телешоу было выявлено вмешательство в процесс голосования – результаты аннулировали и провели повторный тур. Позднее стало известно, что Алсу действительно помогла дочери с голосами, в чем позже призналась.

Тем временем в личной жизни Алсу также произошли перемены: в прошлом году она рассталась с Яном Абрамовым после почти двух десятилетий брака. У экс-супругов трое детей. Причиной разрыва, по слухам, стали личные обстоятельства, в частности – предполагаемая неверность со стороны бизнесмена.

Ранее адвокат Добровинский заявил, что Алсу отказалась от претензий к Абрамову из-за юридических ловушек.