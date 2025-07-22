Дмитрия Тарасова раскритиковали за парковку на месте для инвалидов

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Футболист поделился семейным роликом в своем блоге. Но вместо восторженных комментариев Дмитрий Тарасов столкнулся с критикой.

Бывший футболист и муж Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов оказался в центре скандала. Спортсмен выложил в соцсети ролик, на котором видно, как он оставляет свою машину прямо на месте, предназначенном для водителей с ограниченными возможностями.

На кадрах – сам Тарасов, припарковавшийся возле торгового центра. Он выходит из машины, помогает жене и спокойно направляется по делам. Но внимательные подписчики быстро заметили нарушение: прямо под автомобилем – разметка со знаком "Инвалид".

"Если что, знак для инвалидов", – сразу же начали писать пользователи. В ответ бывший муж Ольги Бузовой принялся спорить: "Где знак? Рядом – да".

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: соцсети/@kostenko.94

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: соцсети/@kostenko.94
История вызвала бурную волну негодования в соцсетях. Ведь, по мнению многих, пример с нарушением ПДД – особенно таким – совершенно не то, что стоит транслировать широкой аудитории. Тем более, что сам герой скандала даже не пытается признать ошибку.

Ранее сообщалось, что жена футболиста Тарасова, Анастасия Костенко, стала жертвой мошенников.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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