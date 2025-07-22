Дмитрия Тарасова раскритиковали за парковку на месте для инвалидов

Бывший футболист и муж Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов оказался в центре скандала. Спортсмен выложил в соцсети ролик, на котором видно, как он оставляет свою машину прямо на месте, предназначенном для водителей с ограниченными возможностями.

На кадрах – сам Тарасов, припарковавшийся возле торгового центра. Он выходит из машины, помогает жене и спокойно направляется по делам. Но внимательные подписчики быстро заметили нарушение: прямо под автомобилем – разметка со знаком "Инвалид".

"Если что, знак для инвалидов", – сразу же начали писать пользователи. В ответ бывший муж Ольги Бузовой принялся спорить: "Где знак? Рядом – да".



История вызвала бурную волну негодования в соцсетях. Ведь, по мнению многих, пример с нарушением ПДД – особенно таким – совершенно не то, что стоит транслировать широкой аудитории. Тем более, что сам герой скандала даже не пытается признать ошибку.



Ранее сообщалось, что жена футболиста Тарасова, Анастасия Костенко, стала жертвой мошенников.