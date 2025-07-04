Жена футболиста Тарасова, Анастасия Костенко стала жертвой мошенников

Анастасия Костенко, мама четверых детей, модель и жена футболиста Дмитрия Тарасова, оказалась в шаге от финансовой катастрофы – 31-летняя звезда едва не стала жертвой изощренной схемы телефонных мошенников.

День у Анастасии начался с, казалось бы, приятного сюрприза – звонка от курьера, который обещал доставить цветы. Мошенники вежливо поинтересовались, когда удобно привезти букет, и заявили, что на телефон должно придти сообщение. Без задней мысли она назвала курьеру код из СМС, не заметив крупную надпись "не сообщайте код никому".

И все бы ничего, если бы через пару минут не посыпались тревожные уведомления: попытка взлома профиля на "Госуслугах".

"Земля начала уходить из-под ног, те вообще стали ватными, в голове мозги надулись, как шары гелием, и все", – описала Настя свое состояние.

К счастью, звезда сориентировалась быстро: поменяла все пароли, включила максимум защит, обратилась в банк. Но аферисты не сдавались – вскоре перезвонили снова, теперь уже от имени сотрудников Роспотребнадзора, якобы для "предупреждения" о мошенниках.

Ситуация закончилась благополучно, но Анастасия до сих пор приходит в себя от пережитого. В соцсетях она открыто рассказала о случившемся, чтобы предостеречь других.

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