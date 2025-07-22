Брюс Уиллис перестал говорить, читать и ходить на фоне деменции

Коварная болезнь продолжает забирать силы у одного из самых любимых актеров современности. Брюс Уиллис оказался в плену разрушительного диагноза, который превращает когда-то сильного мужчину в беспомощного человека. По информации западных источников, в последние месяцы состояние артиста резко ухудшилось.

После того как в 2022 году у Уиллиса была диагностирована афазия, а позже – лобно-височная деменция, семья актера сдержанно делилась деталями болезни. Однако в 2025 году очевидно: речь уже не идет о замедлении симптомов – прогресс необратим. По сообщениям близких, Брюс больше не способен читать, говорить и передвигаться без посторонней помощи. Его когнитивные функции ослабли настолько, что он не осознает своего прошлого и не узнает родственников.

Разрушительное заболевание поражает те отделы мозга, которые отвечают за речь, моторику и поведение. По мнению экспертов, такое стремительное течение – не редкость. Актер, ранее способный запомнить десятки страниц сценариев и держать зрителя в напряжении одним взглядом, теперь не может поддержать простую беседу. Его жизнь ограничена стенами дома, а любые воспоминания о карьере ушли в тень.

Тем не менее рядом с ним продолжают находиться самые близкие: жена Эмма, дочери и бывшая супруга Деми Мур, которая активно участвует в заботе о нем. Родные стараются создать комфортную атмосферу и оберегают его от излишнего внимания прессы. Иногда в соцсетях появляются редкие кадры, чаще всего – с Брюсом Уиллисом, снятым со спины. Семья делает все возможное, чтобы защитить личную жизнь актера и не дать ему исчезнуть из памяти только как больному.