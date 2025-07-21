Появились подробности ДТП, в котором погибли экс-участник группы The Hatters и его жена

Бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев и его супруга Екатерина погибли в страшной аварии. Их мотоцикл на высокой скорости столкнулся с внедорожником Range Rover на трассе в Ленинградской области. Ему было 35, ей – 33.

Авария произошла вечером 19 июля недалеко от деревни Малиновка. По данным ГУ МВД, Вадим не справился с управлением на повороте и выехал на встречную полосу, где в этот момент двигался Range Rover. Удар был такой силы, что шансов выжить у мотоциклистов не осталось. Оба скончались на месте.





Позже выяснилось, что за рулем внедорожника был 52-летний житель Петербурга, которого в течение года 37 раз привлекали за нарушения ПДД. Вадим, напротив, считался аккуратным водителем – штрафов у него не было.

Трагическая новость потрясла музыкальное сообщество. Коллеги из The Hatters, где Рулев играл на тромбоне до 2020 года, опубликовали прощальное сообщение. Вадима и Екатерину они называют близкими друзьями, с которыми у них осталось много теплых воспоминаний.

Музыкальная биография Вадима впечатляет: с детства он занимался вокалом, пел в хоре, окончил консерваторию имени Римского-Корсакова, участвовал в международных конкурсах и выступал с разными коллективами Петербурга. После ухода из The Hatters продолжил карьеру в симфоническом оркестре, выбрав путь академической музыки.

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