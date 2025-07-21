Михаил Ефремов разошелся с женой, через 3 месяца после освобождения из колонии

Брак Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой официально пока не расторгнут, но их отношения, по словам источников, уже завершены. После 23 лет совместной жизни и четырех лет, проведенных в ожидании мужа, Софья решила расстаться с актером.

Причиной, как сообщается, стали скандалы, конфликты и новые отношения артиста. По слухам, еще во время заключения Ефремова в его жизни появилась 41-летняя актриса Дарья Белоусова. Девушка приезжала к Михаилу на длительные свидания и даже жила с ним по несколько дней в исправительном учреждении.

На фоне этой истории отношения между Михаилом и Софьей стремительно охладели. Они, по информации SHOT, перестали разговаривать и практически не контактировали. Супруга устала терпеть постоянные эмоциональные качели и приняла решение двигаться дальше.

Близкие пары утверждают, что "все окончательно" и примирение исключено. Однако официально заявление на развод пока не подано – у супругов трое несовершеннолетних детей, и, как предполагают инсайдеры, развод могут временно отложить, чтобы не поднимать лишнего шума в прессе.

Напомним, Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. Софья не только родила актеру троих детей, но и поддерживала его в самые трудные моменты – в том числе во время громкого уголовного дела и заключения.