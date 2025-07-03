28-летний футболист сборной Португалии Диогу Жота погиб через несколько дней после свадьбы

Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота трагически погиб в автомобильной аварии всего через две недели после свадьбы. Ему было 28 лет.

По информации испанских СМИ, смертельное ДТП произошло на западе Испании. В машине вместе с Диогу находился его младший брат Андре Жота, тоже профессиональный футболист. Автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся. Оба брата скончались на месте – выбраться из охваченного огнем авто они не успели.



Менее двух недель назад, 22 июня, Диогу отпраздновал свадьбу с Рут Кардозу – своей давней возлюбленной и матерью их троих детей. Молодая пара делилась кадрами с торжества в соцсетях, на которых улыбались, танцевали и строили планы на будущее. Никто и представить не мог, что счастливые семейные снимки станут последними в его жизни.



Жота был не только одним из ключевых игроков "Ливерпуля", но и важной частью национальной сборной Португалии. Его футбольная карьера стремительно развивалась – играя за английский клуб он дважды становился чемпионом, а фанаты обожали его за искренность и самоотдачу на поле.





Для миллионов поклонников и коллег спортсмена новость стала настоящим шоком. Слова поддержки Рут и детям Жоты приходят со всего мира – от звезд футбола до преданных фанатов.