Агата Муцениеце и Петр Дранга раскрыли пол будущего ребенка

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Актриса ждет ребенка от музыканта. Накануне Агата Муцениеце провела гендер-пати.

Агата Муцениеце и ее жених, музыкант Петр Дранга, раскрыли пол будущего ребенка – у пары родится девочка. Новость стала главной интригой на недавно прошедшей гендер-пати, которую актриса устроила в Москве для самых близких.

Для торжества Муцениеце пригласила друзей, коллег и детей от предыдущего брака с Павлом Прилучным – 12-летнего Тимофея и 9-летнюю Мию. Праздничная атмосфера, розовые и голубые украшения, интрига до последнего – гости активно делали ставки, кто появится на свет. Большинство были уверены, что будет мальчик, но актриса Наталья Земцова оказалась прозорливее всех: именно она предсказала девочку.

Агата Муцениеце. Фото: соцсети/@zemtsovishna
Кульминацией вечеринки стало появление ростовой куклы-девочки, которая подошла обнять Агату, окончательно развеяв сомнения. Видео и фотографии с мероприятия быстро разошлись по соцсетям: на них актриса и Дранга нежно обнимаются и выглядят абсолютно счастливыми. Кадры, опубликованные Анной Банщиковой и другими приглашенными, показали, как будущая мама светится от радости.

Напомним, о помолвке пары стало известно в мае, а в конце июня Агата подтвердила беременность. Будущий отец – виртуоз-аккордеонист и один из судей музыкального шоу "Перепой звезду". Для Муцениеце эта беременность станет третьей. 

Ранее Муцениеце рассказала, когда уйдет в декрет.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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