19-летняя дочь Анджелины Джоли переехала к подруге

Дочь Анджелины Джоли, 19-летняя Шайло, сделала шаг, который стал эмоциональным потрясением для актрисы. Девушка переехала в лос-анджелесские апартаменты, по словам инсайдеров, к своей близкой подруге Кеони Роуз.

Переезд, как утверждают источники, временный – якобы всего на лето. Однако сама обстановка говорит об обратном. Шайло уже обустроилась в новой квартире, и подруг неоднократно замечали вместе: девушки делят свободное время, посещают танцевальные студии, а на день рождения дочь Анджелины Джоли отправилась с Кеони в модный бутик.

Однако не все в семье Джоли-Питт разделяют энтузиазм по поводу новой главы в жизни Шайло. По сообщениям, Анджелина переживает болезненно – ее тревожит не сам переезд, а чувство утраты контроля. Источники подчеркивают: Джоли всегда стремилась держать детей рядом и тревожно воспринимает их самостоятельность. Ее беспокойство настолько велико, что за Шайло теперь закреплена охрана из бывших морпехов – команда, которая незаметно, но неустанно обеспечивает безопасность дочери даже вдали от дома.

Кстати, после громкого развода Джоли и Питта в 2016 году отношения Шайло с Брэдом стремительно охладели. А на 18-летие девушка подала в суд прошение об отказе от фамилии Питт и перешла на полное имя Джоли. Суд утвердил это изменение, и, по словам близких актера, Питт воспринял это как личную утрату. Он не скрывает боли, но подчеркивает, что по-прежнему готов быть рядом с детьми, когда бы им это ни понадобилось.