Ирина Дубцова представила публике нового избранника

На церемонии Fashion Summer Awards 2025 певица Ирина Дубцова появилась не одна, а в компании элегантного спутника. Им оказался бизнесмен Иван Петренко, руководитель крупной косметической компании, хорошо известной в мире бьюти-индустрии.

Новоиспеченная пара не старалась скрываться от посторонних глаз – напротив, весь вечер артистку и предпринимателя можно было видеть вместе. Публика отметила не только их парные образы в бежевых тонах, но и явную близость: Петренко галантно ухаживал за певицей, помогая ей сесть, придерживая за руку и внимательно следя за комфортом спутницы.

Дубцова выглядела расслабленной и искренне счастливой. После окончания церемонии пара покинула мероприятие, не давая комментариев представителям прессы. Примечательно, что чуть ранее артистка была замечена с другим мужчиной – Дмитрием Ильиным, с которым вместе посещала презентации и делилась совместными снимками в соцсетях. Однако официальных заявлений о характере их отношений сделано не было, как и о расставании.

Интерес к личной жизни певицы особенно высок после ее яркого появления на телеэкранах в рамках реалити-шоу "Сокровища императора". Тогда Ирину Дубцову раскритиковали из-за резких высказываний в адрес коллег по проекту. Несмотря на скандалы, артистка продолжает карьеру: выпускает новые треки, участвует в телепроектах и, как видно, не откладывает личное счастье в долгий ящик.