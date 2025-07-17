У Насти Ивлеевой образовался новый долг перед налоговой в 1,3 миллиона рублей

Анастасия Ивлеева снова оказалась в списке должников Федеральной налоговой службы: на этот раз речь идет о сумме более 1,35 миллиона рублей. Информация об этом появилась в открытых базах и уже активно обсуждается в медиа.

Весной блогерша полностью погасила долг в размере свыше 11 миллионов рублей, а также получила два штрафа за просрочку. Однако, как выяснилось, финансовые трудности на этом не закончились – в налоговой вновь зафиксировали задолженность. Комментариев от Ивлеевой пока не поступало.

По закону, в случае длительной неуплаты ФНС может принять серьезные меры: от блокировки счетов до ограничения выезда за границу и ареста имущества. Пока что подобных действий в ее адрес не зафиксировано, но ситуация может развиваться стремительно.

Напомним, после резонансной вечеринки с обнаженными гостями в конце 2023 года Ивлеева оказалась в центре критики и лишилась контрактов с крупными брендами и эфиров на телевидении. В ответ звезда решила временно уйти в тень.

В конце прошлого года Ивлеева вышла на связь с неожиданной новостью – она вышла замуж за Филиппа Бегака, фермера, телеведущего и дальнего родственника Никиты Михалкова. Сейчас супруги живут на ферме в селе. Накануне блогерша сообщила, что они с мужем снялись в шоу о деревенских буднях.