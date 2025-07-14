Настя Ивлеева после отмены снялась в реалити-шоу о деревенской жизни

Настя Ивлеева выходит на экраны с новым проектом. В Сети появился тизер шоу "Чегеря", где звезда вместе с супругом, телеведущим Филиппом Бегаком, показывает жизнь вдали от мегаполиса. Съемки проходят в сельской местности Брянской области.

В кадре – совсем другая Настя: без вечерних платьев и глянца, с ведром, трактором и настоящей увлеченностью деревенским бытом. По задумке авторов, шоу раскроет, как пара адаптируется к жизни в глубинке.

Проект назвали "Чегеря" – это слово в некоторых регионах используют для обозначения отдаленных, почти забытых уголков страны. И кажется, именно туда сейчас и направлен фокус Настиной новой жизни.



Этот телепроект – первое публичное появление Ивлеевой за долгое время. После громкого скандала, связанного с вечеринкой в стиле "ню", Ивлеева исчезла из публичного поля. Мероприятие вызвало широкий резонанс и породило волну извинений со стороны звезд, которые присутствовали на мероприятии. Этот эпизод стал поворотной точкой: Настя сменила образ, удалилась из светской хроники и практически перестала выходить в свет.



А осенью прошлого года стало известно, что она вышла замуж за Филиппа Бегака – медийного предпринимателя и телеведущего, происходящего из известной творческой семьи. Через несколько месяцев устроила торжество на побережье Крыма, которое прошло без привычной светской суеты.

Ранее Бегак уже был женат, у него есть дочь. Для Насти этот брак – второй, ее предыдущий союз был с рэпером Элджеем.