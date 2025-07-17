15-летнюю дочь Веры Брежневой раскритиковали в Сети за откровенные танцы

Сара Киперман, младшая дочь Веры Брежневой, оказалась в центре обсуждений после того, как выложила в TikTok серию танцевальных видео в облегающих платьях. Подписчики тут же разделились на два лагеря: одни восхищались уверенностью подростка, другие сочли образы слишком вызывающими для ее возраста.



Сара активно делится моментами летних каникул в соцсетях. Сначала она отдыхала в Юрмале, где загорала, устраивала фотосессии на улицах Риги и снимала короткие ролики. А теперь перебралась в Тель-Авив – на целый месяц. Кстати, долететь туда оказалось не так просто: девушка провела в аэропорту более 15 часов.



Подписчики отмечают, что 15-летний подросток все чаще примеряет на себя образ взрослой женщины: носит помолвочное кольцо, состоит в отношениях уже два года, экспериментирует с внешним видом и стилем. Многие критикуют за это дочь экс-солистки "ВИА Гры", как, впрочем, и Анну Пересильд, которая, по мнению некоторых, тоже одевается не по возрасту.



Напомним, Сара – дочь певицы Веры Брежневой и бизнесмена Михаила Кипермана. Родители расстались, когда девочке было три года. После развода Брежнева была замужем за продюсером Константином Меладзе, с которым рассталась в 2023 году. Сейчас артистка живет в Европе, а ее дочь учится в школе Италии.

