Снуп Догг выпустил клип про Telegram и Павла Дурова

Рэп-исполнитель Снуп Догг представил клип на новый трек Gifts, посвященный мессенджеру Telegram и его основателю Павлу Дурову. Видео уже доступно на его YouTube-канале и активно набирает просмотры.

В треке упоминаются ключевые события из жизни Дурова и истории мессенджера: от протестного лозунга Digital Resistance, используемого во время блокировки Telegram в России, до слухов о "106 детях" Дурова и его ареста в Париже. Особое внимание привлекли строки о приватности и анимационное изображение самого предпринимателя – с головой человека и телом козла. В ролике Снуп Догг называет его своим "племянником" и агитирует пользователей площадки "прокачать" Telegram-профили.

На протяжении ролика также появляются NFT-подарки, которые создавались в сотрудничестве с артистом. Эти цифровые элементы уже доступны в Telegram и повторяют фирменные движения Снупа.





Трек быстро стал вирусным. Возлюбленная предпринимателя Юлия Вавилова объявила конкурс в своем Telegram-канале: она предложила подписчикам придумать аффирмации, а пять лучших участников получат подарки с символикой нового проекта.

Примечательно, что перед выпуском видео между Snoop Dogg и Дуровым состоялся неожиданный онлайн-диалог. Артист обратился к предпринимателю с ироничной просьбой "перестать плодить детей", намекая на его откровения о донорстве семенной жидкости, на что Дуров ответил шуткой и пригласил его в Telegram. Как выяснилось, это стало своеобразной промо-кампанией перед стартом коллаборации.

Это не первый громкий международный проект Telegram. Ранее Павел Дуров сообщил о сотрудничестве с Илоном Маском, в рамках которого в мессенджере планировалась интеграция чат-бота от команды миллиардера. Однако реализация сделки оказалась под вопросом после публичного конфликта предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров составил завещание и запретил детям получать наследство 30 лет.