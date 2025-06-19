Павел Дуров составил завещание и запретил детям получать наследство 30 лет

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров официально оформил завещание, по которому его дети – как признанные, так и появившиеся в результате донорства – не смогут претендовать на состояние до 2055 года. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Le Point.

Предприниматель объяснил, что на такой шаг его подтолкнули потенциальные угрозы, связанные с его профессиональной деятельностью и принципиальной защитой свободы слова. Он подчеркнул: если с ним случится непредвиденное, контроль над Telegram перейдет к некоммерческой организации, которая, по его задумке, сохранит принципы конфиденциальности и независимости платформы.

Дурову 40 лет. У него шесть детей от трех женщин, а благодаря донорским программам он стал биологическим отцом еще более ста детей, родившихся в дюжине стран. При этом миллиардер намеренно не делает различий между ними – все дети считаются равными наследниками, независимо от способа зачатия.

Согласно завещанию, доступ к средствам будет заблокирован на 30 лет, чтобы дети предпринимателя могли вырасти самостоятельными людьми и научились строить свою жизнь без опоры на родительский капитал. Он надеется, что это поможет им сформировать устойчивые личные и творческие качества.

Параллельно Дуров продолжает отстаивать независимость Telegram. Он остается единственным владельцем компании и не намерен делегировать долю другим лицам, ссылаясь на опыт прошлого, когда потеря контроля над "ВКонтакте" стоила ему свободы в принятии решений.

Его личное состояние Forbes оценивает в 17,1 миллиарда долларов. Telegram, по итогам 2024 года, впервые вышел в плюс, заработав более полумиллиарда долларов прибыли.

В СМИ также обсуждают возможное завершение конфликта с одной из матерей его детей – Ириной Болгар. После публичных претензий о невыплате алиментов, она исчезла из информационного поля, что может свидетельствовать о достигнутом соглашении.