Турецкие папарацци довели до слез дочь Ирины Шейк

Ужин в стамбульском ресторане закончился для Ирины Шейк и ее дочери Леи настоящим стрессом. Турецкие папарацци буквально окружили вход в модное заведение Oligark в районе Куручешме, где супермодель отдыхала с семьей. И если Шейк привыкла к вспышкам фотокамер, то ее восьмилетняя дочь Лея – совсем нет.

Как сообщают очевидцы, выход звездной семьи из ресторана больше напоминал экстренное бегство: Ирина, не дожидаясь сопровождения, выскочила из здания и попыталась скрыться от объективов, натянув на голову свой пиджак. За ней спешила Лея – дочка модели от актера Брэдли Купера, – которая все время цеплялась за подол платья мамы а потом не выдержала напряжения и расплакалась прямо на улице.

Поклонники в соцсетях уже раскритиковали турецких репортеров за чрезмерную настойчивость и напомнили, что звезды тоже имеют право на личное пространство – особенно когда речь идет о детях.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк сделала на груди татуировку в Эмили Ратаковски.