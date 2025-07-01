Павел Дуров ответил Snoop Dogg, который назвал его детей "выводком щенков"

Не так давно стало известно, что в течение последних 15–16 лет основатель Telegram, 40-летний предприниматель российского происхождения Павел Дуров был донором спермы, в результате чего стал биологическим отцом более чем сотни детей, рожденных в разных странах. По словам бизнесмена, он начал сдавать биоматериал после просьбы друга, столкнувшегося с бесплодием. Позднее в клинике ему заявили, что его материал обладает высоким качеством, а продолжение донорства может считаться социально значимым поступком.

Уже позже Дуров проинформировал общественность, что составил завещание, согласно которому ни один из его детей не получит доступ к наследству в течение ближайших 30 лет. Он пояснил, что стремится воспитать в них самостоятельность и способность полагаться на собственные силы. Общая численность его потомков, по разным оценкам, может превышать 106 человек.

Американский рэпер Snoop Dogg выразил удивление масштабами отцовства Дурова. "Ты плодишь выводки щенков. Сбавь обороты", – написал он в X. Миллиардер ответил: "Чтобы понять догга, нужно самому быть доггом". А потом он предложил продолжить беседу в Telegram – на платформе, которую сам продвигает как безопасную альтернативу другим мессенджерам.

Отдельные источники также сообщают, что у Дурова есть несколько признанных детей от разных женщин, а некоторые из его связей, в частности, с Ириной Болгар, становились поводом для обсуждений в прессе. Сам он предпочитает не делиться личной информацией, но активно формирует образ независимого лидера цифровой эпохи.

Telegram впервые вышел на прибыль в 2024 году, заработав 540 миллионов долларов. Состояние Павла Дурова оценивается в $17,1 млрд, он занимает 134-е место в мировом списке Forbes.