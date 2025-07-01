В Великобритании активисты добились отмены концерта Мэрилина Мэнсона

Первое выступление Мэрилина Мэнсона в рамках его нового гастрольного тура не состоится. Концерт, запланированный на 29 октября в британском городе Брайтон, был снят с афиши после того, как местные активисты и общественные организации выступили с резким протестом против участия артиста, ранее обвиненного в насилии.

Под лозунгом "Нет сцены для абьюзеров" протестующие обратились к городским властям и администрации площадки Brighton Centre с требованием отменить мероприятие. Общественная кампания быстро получила политическую поддержку: к активистам присоединились отдельные парламентарии и представители университетского сообщества. В результате городские власти согласились с аргументами протестующих, и концерт был официально отменен. Все зрители, успевшие приобрести билеты, получат полный возврат.

Ранее в адрес певца выдвигались многочисленные обвинения в домогательствах и оскорбительном поведении. Хотя часть дел была закрыта, а вина артиста не была доказана в суде, волна общественного давления не утихает. Организаторы гастрольного тура One Assassination Under God надеялись начать серию концертов именно с Брайтона, однако негативная реакция общественности поставила под сомнение саму возможность проведения тура в Великобритании.

Решение властей вызвало неоднозначную реакцию. Часть поклонников артиста выразила недовольство происходящим, расценив ситуацию как очередной случай "культуры отмены". В социальных сетях они призвали уважать презумпцию невиновности и напомнили, что для обвинений должно быть решение суда, а не общественный резонанс.