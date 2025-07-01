Мари Краймбрери лишилась почти миллиона рублей и обратилась в полицию

Мари Краймбрери стала жертвой мошенничества, потеряв почти миллион рублей при покупке кухонного гарнитура. Певица приобрела новую квартиру в престижном жилом комплексе Welton Towers в Хорошево-Мневниках и решила не тратить время на дизайн – ей предложили выкупить готовую кухню с проектом от прежней владелицы, и артистка согласилась.

По данным СМИ, Краймбрери перечислила часть суммы на карту, а оставшиеся деньги отдала наличными под расписку. Всего исполнительница хита "Океан" заплатила за мебель 900 тысяч рублей. Согласно договоренностям, кухня должна была быть доставлена в середине июня, после завершения ремонта. Но вместо мебели началась череда странностей: сроки переносили, на звонки перестали отвечать, а потом и вовсе пропали.

Когда терпение певицы лопнуло, она обратилась к бывшей хозяйке квартиры с требованием вернуть деньги. Та, в свою очередь, заявила, что виновата в задержке сама Краймбрери, якобы она откладывала доставку. В результате ни кухни, ни денег. Певица уже обратилась в полицию с заявлением.

Напомним, накануне Мари Краймбрери объявила о свадьбе с блогером Давой. Недавно пара впервые стала родителями.