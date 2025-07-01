Муж беременной Рианны случайно раскрыл пол третьего ребенка

A$AP Rocky, похоже, случайно рассекретил пол третьего ребенка, которого пара с Рианной ожидает в этом году. На премьере мультфильма "Смурфики" в Бельгии, где Рианна озвучила главную героиню Смурфетту, журналист обратился к рэперу с вопросом: "Это девочка, которую ты так долго ждал?" – и получил от A$AP Rocky короткий, но красноречивый ответ: "Так и есть, чувак".

Поняв, что проговорился, музыкант тут же схватил игрушку Смурфетты и указал на нее – мол, все внимание на мультфильм. Но было уже поздно: в соцсетях вовсю обсуждают, что Рианна и Rocky, по всей вероятности, готовятся к появлению дочки.





О беременности певица официально объявила на Met Gala 2025, появившись на ковровой дорожке в эффектном наряде и с уже заметным животом. Для пары это будет третий ребенок – у них уже растут два сына, старшему недавно исполнилось три года, а младшему скоро будет два.

Несмотря на статус одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса, Рианна и A$AP Rocky до сих пор не связали себя узами брака. Их отношения начались в 2021 году, но ни свадьбы, ни официальных комментариев о будущих планах пока не было.

Ранее сообщалось, что Рианна представила свадебную коллекцию нижнего белья на фоне слухов о помолвке.