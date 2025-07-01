Меган Маркл разозлилась, что ее не пригласили на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Герцогиню Сассекскую не пригласили на главное голливудское событие этого лета – свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и тележурналистки Лорен Санчес. Роскошная церемония в Венеции собрала звезд первой величины: от Леонардо Ди Каприо до сестер Кардашьян. Но вот Меган Маркл с принцем Гарри в списке гостей замечены не были – и, по словам источников, это стало настоящим ударом по самолюбию Меган.

Как сообщает RadarOnline, бывшая актриса была "в ярости" от того, что приглашения не поступило. Она якобы искренне считала, что должна быть на мероприятии, так как "по статусу" выше многих приглашенных, включая ту же Хлою Кардашьян. Близкие к окружению Маркл уверяют, что та рассчитывала использовать свадьбу как платформу для возвращения в голливудскую элиту и укрепления своих связей среди медиа-влиятельных персон.





Ситуация особенно болезненна на фоне того, что, по слухам, Меган завидует Лорен Санчес. Инсайдеры утверждают, что герцогиня восхищается ее образом жизни – свободной, богатой, влиятельной женщины, которой удалось покорить как медиа, так и сердце одного из самых богатых людей мира. Отказ от приглашения стал своего рода напоминанием, что статус пары Гарри и Меган в светской и голливудской иерархии сильно пошатнулся.

К слову, неприятные сигналы Меган получает не в первый раз. Источники утверждают, что с момента запуска ее подкаста Confessions of a Female Founder она столкнулась с полным игнором от большинства звездных подруг. Ни Тейлор Свифт, ни Бейонсе, ни Хейли Бибер не дали согласия на участие в проекте. Как комментируют в окружении, "никто не берет трубку", и этот вакуум только подчеркивает, насколько сильно сократился круг ее реальных друзей.

Ранее сообщалось, что Шарлиз Терон раскритиковала свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес.