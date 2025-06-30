Шарлиз Терон раскритиковала свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Голливудская актриса Шарлиз Терон выступила с неожиданным комментарием в адрес свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес, которая на днях прошла в Венеции и стала одним из самых обсуждаемых светских событий этого лета.

Выступая на благотворительном вечере Block Party, организованном в поддержку собственного фонда, Терон раскритиковала торжество, на которое были приглашены Ким Кардашьян, Орландо Блум, Иванка Трамп, Леонардо Ди Каприо и другие звезды. Обращаясь к зрителям, она пошутила, что присутствующие в зале – единственные, кого не пригласили на свадьбу.

Эта фраза вызвала бурную реакцию зала, но Шарлиз на этом не остановилась. С иронией в голосе она добавила, что не расстроена по этому поводу.

"Ну и ладно. Потому что они отстой, а мы классные. Спасибо вам за то, что вы здесь. Особенно сейчас, когда мир буквально горит", – отметила актриса.





Свадьба Безоса и Санчес, по информации западных СМИ, обошлась основателю Amazon в сумму около 50 миллионов долларов (почти 4 миллиарда рублей. – Прим. ред.). Роскошное торжество с яхтами, ужинами под звездами и легендарными гостями стало главным инфоповодом недели. Однако заявление Терон дало этой истории новый поворот – с долей критики и явного недовольства по поводу чрезмерной пышности мероприятия на фоне мировых кризисов.

Комментаторы уже разделились на два лагеря: одни поддерживают звезду, отмечая ее честность и смелость, другие считают высказывание слишком резким.

Ранее сообщалось, что Dior представил первую коллекцию высокого ювелирного искусства совместно с Шарлиз Терон.