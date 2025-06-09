Джастин Бибер обвинил бывшую команду в своей наркотической зависимости

Джастин Бибер обвинил свою бывшую команду в том, что она намеренно довела его до наркотической зависимости. Об этом 31-летний артист сообщил в серии эмоциональных публикаций на своей странице в соцсетях, где на него подписано более 294 миллионов человек.

По словам певца, в период пиковой славы менеджеры и приближенные лица якобы убеждали его принимать препараты, провоцирующие галлюцинации. Цель – усилить работоспособность и удержать его на сцене как можно дольше.

"Мы хотим превратить жизнь в сплошную работу, но жизнь посвящена Богу. ... Необходимо перестать сводить все к одной лишь работе. Бог всегда будет вдохновлять на то, чтобы мы усердно трудились", – написал артист.

Бибер утверждает, что последствия вмешательства до сих пор отражаются на его психическом состоянии: он страдает от раздражительности и признает склонность к депрессиям. Музыкант также намекнул, что подозревал неладное давно, но только сейчас готов говорить об этом открыто.

Наряду с откровениями о тяжелом прошлом, Бибер призвал подписчиков заботиться о ментальном здоровье и не превращать свою жизнь в бесконечную гонку за результатом. Он также написал, что нашел поддержку в вере и сегодня старается прощать как других, так и самого себя.

Напомним, Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер, в августе 2024 года стали родителями сына по имени Джек Блу. Однако в Сети до сих пор обсуждают провокационные кадры, на которых певец запечатлен с запрещенными веществами и ребенком рядом. Артист зачем-то выложил фото в блог.