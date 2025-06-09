Актриса Луселия Сантуш – о роли в "Рабыне Изауре", вегетарианстве и отношении к русским людям

Ажиотаж вокруг приезда актрисы огромный, ведь она играла главную роль в нашумевшем телесериала "Рабыня Изаура", который в нашей стране показывали в конце 1980-х и 1990-х годах. Со звездой бразильского экрана на Черноморском побережье фотографировались не только простые люди, но и Народные артисты России, для которых Луселия тоже кумир.

– Сеньора Сантуш, вы сыграли во многих кинолентах, но люди на протяжении четырех десятилетий все равно называют вас "рабыней Изаурой". Не устали от этого?

– Я сыграла эту роль в 19 лет, это был мой дебют в кино. Но при этом сериал стал самым заметным сериал не просто в моей карьере, но и во всем мире (фильм стал одним из первых западных сериалов, транслировавшихся в странах "восточного блока", оказался в списке самых продаваемых теленовелл главного бразильского телеканала за всю историю. – Прим. ред.)! Как же можно устать от этого?!

– Когда "Рабыню Изауру" показывали на советском телевидении, у нас пустели улицы – люди бежали к телевизору!

– Да, я слышала про это (улыбается). Даже знаю, что благодаря этому сериалу русский язык пополнился словом "фазенда", как у вас стали называть загородные дома.

– В России вас обожают, а у себя на родине Бразилии вы – суперезвезда тоже?

– Во меня нет звездности, я веду там самую простую жизнь – спокойно хожу по улицам, езжу в автобусе. И всегда была такой. Меня знают люди еще и поэтому, я не вижу смысла быть какой-то закрытой, недоступной. Я родилась такой, ногами прочно стою на земле. К тому же я получила театральное образование, а люди из этой среды ближе к публике, в них нет пафоса киноактеров.





– У вас в Рио свой дом или квартира?

– Большой дом у подножия самой известной горы Латинской Америки – Педра-да-Гавеа (скала-монолит с высотой над уровнем моря 842 метра. – Прим. ред.). В этом районе много джунглей. Лианы спускаются прямо ко мне на участок – там настоящий лес!

Домом я занимаюсь сама: работаю в саду, убираю. Иногда приглашаю помощницу, но в основном все делаю сама, своими руками.

В последние несколько лет даже научилась неплохо готовить (смеется) – делаю ризотто, в чугунной кастрюле тушу треску, делаю какие-то веганские блюда.

– В мае вам исполнилось 68 лет, но кажется, время над вами не имеет власти. Что это – гены, диеты, здоровый образ жизни?

– Я пью очень много чистой воды (смеется). Если же говорить серьезно, то уже лет сорок я вегетарианка. Мясо не ем, но яйцо или рыбу съесть могу. Особенно, когда много передвигаюсь по миру.

Еще я занимаюсь йогой, много бегаю, люблю ходить в горы, преодолевая препятствия. Ну и много времени провожу на свежем воздухе.

Вот, пожалуй, и все секреты.

– Сеньора Сантуш, впервые в нашей стране вы оказались в 2018-м. Какими тогда увидели русских людей?

– Русские очень похожи на бразильцев, сколь странным это мое наблюдение не покажется. Похожи в своей романтичности, чувственности, сентиментальности, меланхоличности, что ли. Хотя бразильцы более шумные и эмоциональные, а русские внешне кажутся сдержанными, но внутренне у нас много общего.





– С вами на Черноморское побережье приехал и сын – 42-летний сын Педро Нешлинг. Какой ему показалась Москва после Рио-де-Жанейро?

– Я ему сказала уже давно: "В "Диснейленд" я с тобой не пойду, но когда-нибудь приведу тебя в Кремль". И вот это осуществилось! Сыну очень понравилась российская столица. Да что говорить, я и сама не ожидала, что Москва такая красивая, чистая, ухоженная. А еще удивили люди, которые между собой разговаривают спокойно, в полголоса. У нас в Бразилии не так – всегда везде громко, шумно.