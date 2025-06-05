Дакота Джонсон и Крис Мартин расстались после восьми лет отношений

Одна из самых стильных и обсуждаемых пар Голливуда больше не вместе. По информации журнала People, Дакота Джонсон и фронтмен Coldplay Крис Мартин расстались. Инсайдеры заявляют, что "на этот раз все окончательно" – без намеков на паузы и возвращения.

Последние совместные кадры пары датируются всего двумя неделями назад – тогда Дакоту и Криса заметили в Малибу во время непринужденной прогулки. А до этого они держались за руки в Индии на фоне тура Coldplay. Однако даже теплые объятия на публике, как оказалось, не всегда означают счастливый финал.

Отношения актрисы и музыканта длились с 2017 года. В начале их романа они скрывались от папарацци, но затем стали регулярно появляться вместе. Не так давно СМИ писали, что Крис якобы сделал Дакоте предложение, а "добро" на брак дала и его экс-супруга Гвинет Пэлтроу, с которой Джонсон сохранила отличные отношения.





Именно эта необычная семейная гармония не раз становилась поводом для восторгов со стороны поклонников: совместные каникулы, дружеские посиделки и искреннее уважение между Дакотой и Гвинет воспринимались как образец "взрослой любви". Тем неожиданнее прозвучали новости о разрыве.

Официальных комментариев пока ни Джонсон, ни Мартин не дали. Но, по словам источников, решение о расставании было непростым и взвешенным.

Пока поклонники гадают о причинах разрыва, Дакота продолжает активно работать: в планах – сразу несколько проектов, включая съемки в новой драме и выход дизайнерской коллаборации. Крис же сосредоточен на международном туре Coldplay, который с аншлагом проходит в разных странах мира.