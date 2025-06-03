Яна Кошкина сообщила о разводе после полутора лет брака

В личной жизни Яны Кошкиной произошли заметные перемены: актриса и телеведущая подтвердила развод с супругом. Звезда призналась, что расставание с мужем произошло без конфликтов и драмы – в атмосфере спокойствия и взаимного уважения. Их брак продлился полтора года.

История их отношений с самого начала была окутана тайной. Яна предпочитала не афишировать имя избранника, лишь спустя время подтвердив, что ее спутником стал бизнесмен Анатолий Черкасов – человек вне медийной сферы, младше актрисы на семь лет. Их свадьба состоялась осенью 2023 года в Барвихе, а медовый месяц пара провела на Мальдивах.





Несмотря на скромный пиар, их отношения не были лишены трогательных моментов. В одном из постов Яна благодарила супруга за поддержку в трудный период, связанный с резким ухудшением здоровья и необходимостью срочной операции. Тогда она выразила признательность всем медикам и отдельно – мужу, который находился рядом в самые тревожные часы.

Тем не менее, спустя два года пути супругов разошлись. По словам Яны Кошкиной, причиной развода не стали ни предательство, ни давление извне. Решение о расставании было принято взвешенно. Супруги не стали делить имущество, и каждый остался при своем. Детей у них не было.