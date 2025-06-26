Викторию Боню оштрафовали за пропаганду галлюциногена

Телезвезду Викторию Боню признали виновной в административном правонарушении за популяризацию запрещенных веществ. Суд вынес решение оштрафовать блогера на 50 тысяч рублей за пропаганду галлюциногенного отвара аяуаска – вещества, вызывающего измененные состояния сознания.

Поводом для разбирательства стало интервью Бони Сергею Косенко, где она восторженно делилась личным опытом употребления отвара из растений бассейна Амазонки. По версии правоохранителей, блогер не просто рассказала о своем опыте, а фактически рекламировала средство, позиционируя его как путь к внутреннему очищению, решению личных проблем и даже выходу из финансового кризиса. Лингвистическая экспертиза подтвердила позитивный тон в отношении психоактивного вещества.

Защита Виктории Бони заявила, что интервью записывалось за пределами России, предназначалось для аудитории за рубежом, а доступ к видеоплатформе YouTube в стране ограничен. Тем не менее, суд посчитал эти доводы несущественными.

История с аяуаской тянется за Боней уже не первый год. Еще в 2023-м ее "духовные ретриты" вызывали общественный резонанс – тогда в рекламных материалах она представлялась чуть ли не проводником в мир сакрального опыта. Критики не раз указывали, что аяуаска – не безобидное средство, а потенциально опасное вещество с серьезными побочными эффектами.