Брэд Питт и Том Круз появились вместе на красной дорожке спустя 24 года

На лондонской премьере фильма "F1" киноманов ждал подарок: на красной дорожке снова появились вместе Брэд Питт и Том Круз – два титана Голливуда, не показывавшиеся публике бок о бок с 2001 года. Эмоциональные объятия, дружелюбные улыбки и теплый обмен взглядами быстро разлетелись по соцсетям, вызвав ностальгию и волну обсуждений в Сети.

Последний раз зрители видели их дуэтом на экране в далеком 1994 году, в мрачной и готической ленте "Интервью с вампиром", где они воплотили тандэм вампиров – Лестата и Луи. Долго ходили слухи о холоде между актерами, но теперь картина изменилась: публика стала свидетелем искреннего дружеского жеста.

Для красной дорожки Питт выбрал стильный зеленый костюм, дополнив его легким шарфом мятного оттенка и коричневыми очками. Круз, не изменяя своему образу, появился в графитовом костюме и знаменитых авиаторах. В сопровождении Брэда была его возлюбленная Инес де Рамон.

Круз лично поздравил Питта и съемочную команду, опубликовав снимки с премьеры на своей странице в соцсети. Пост мгновенно собрал миллионы просмотров. Комментарии пользователей были единодушны: "легенды вернулись", "с этих двоих началась моя любовь к кино", "дайте им новый совместный проект".

Что касается самого фильма – "F1" рассказывает о бывшем гонщике Сонни Хейсе, который, оставив трассу после травмы, спустя годы возвращается, чтобы тренировать перспективного новичка. Сцены гонок снимались в рамках настоящих этапов чемпионата, а актеры лично управляли болидами, без дублеров.

Режиссер картины – Джозеф Косински, ранее работавший с Крузом над "Топ Ган: Мэверик", а продюсерами выступили Джерри Брукхаймер и чемпион мира Льюис Хэмилтон. В актерский состав вошли также Демсон Идрис, Симон Эшли и Хавьер Бардем.