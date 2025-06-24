Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли роскошную свадьбу в Подмосковье

Ксения Бородина снова в статусе замужней женщины – на этот раз, по ее словам, навсегда. После скромной регистрации в начале июня телеведущая и блогер Николай Сердюков устроили роскошное торжество, превратив "Виллу Миккетти" в Подмосковье в декорации для своего семейного праздника. Церемония, выдержанная в духе итальянской эстетики, поразила даже искушенных гостей.

Невеста вышла к алтарю в сопровождении мужа своей подруги Ольги Орловой – Валерия Маслова. Элегантное платье с открытыми плечами, длинная фата и букет из калл создали образ, сочетающий классику и смелый вкус. Для второй части вечера Бородина переоделась, убрав шлейф и фату, оставив лишь изящную основу наряда. Жених выглядел не менее эффектно: белый пиджак на контрасте с черными брюками.

Под светом живых свечей и в окружении сотен белых цветов жених и невеста произнесли трогательные клятвы. В этот момент не только Ксения не сдержала слез – растрогались все присутствующие.





Свадебный банкет сопровождался выступлениями Владимира Преснякова, Zivert, Севиль, Акмаля, а также оркестра на свежем воздухе. Зал наполнился аплодисментами, когда пара появилась на танцполе под композицию "У тебя есть я". Среди гостей – весь свет шоу-бизнеса: от Ольги Орловой до Анны Хилькевич, от Соболевых до Хайдаровых.

Для Ксении Бородиной это уже третий брак, а для Николая Сердюкова – второй. У телеведущей двое дочерей от прошлых отношений, у блогера – одна дочь. Пара ранее признавалась, что планирует обзавестись совместным ребенком.