Историк моды Александр Васильев признался, что хочет вернуться на телевидение

На фоне своего затянувшегося отсутствия на отечественных телеэкранах Александр Васильев в недавнем интервью поделился мечтой о возвращении в эфир. Одна из самых узнаваемых фигур в области модной критики и искусствоведения, ныне проживающая в Европе, рассматривает возможность запуска нового телевизионного проекта – но только тогда, когда уляжется геополитическая буря.

Васильев лишился своего места в шоу Первого канала "Модный приговор" после начала СВО. Покинув Россию, он осел за границей, где, по его собственным словам, чувствует себя вполне уверенно и не испытывает ностальгии. Однако творческое стремление не дает покоя: историк всерьез размышляет о запуске авторского шоу, посвященного русской эмиграции – ее культурным деятелям, драматическим судьбам и влиянию на мировое искусство.

Проект, задуманным им под рабочим названием "Дым Отечества", по словам самого Александра Васильева, мог бы охватить "все пять волн эмиграции". Каждая серия, по замыслу, была бы посвящена одному персонажу, оставившему яркий след в культуре, но оказавшемуся за пределами родины. Подчеркнув важность сохранения русской идентичности за рубежом, историк намерен бросить вызов стереотипу, согласно которому эмигрантов автоматически считают предателями.