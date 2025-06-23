Российские фанаты спели Джареду Лето русские песни в Алматы

Шоу Джареда Лето в Алматы могло бы обернуться техническим фиаско, но превратилось в русский флешмоб. Во время концерта группы Thirty Seconds to Mars неожиданно отключилось электричество – свет погас, звук исчез, сцена замерла. Но в этой тишине голосом стала российская аудитория: фанаты, специально приехавшие в Казахстан на встречу с кумиром, исполнили для кумира родные хиты.

Они исполнили фрагмент знаменитой "Батарейки", затем зазвучало "Знаешь ли ты", и вскоре толпа хором исполняла уже "Коня". Джареду Лето оставалось только наблюдать за этим неожиданным актом культурного единения. Можно сказать, свет пропал, но зажглись голоса.

Российские поклонники американского артиста традиционно проявляют завидную активность: они не только следят за каждым шагом музыканта, но и устраивают теплый прием в любой точке мира. Недавний пример – концерт в Астане, где фанатки из Сочи успели вручить Лето расписанную вручную шляпу, в которой он провел часть выступления.

Джаред, несмотря на политическую напряженность, уже не раз делал реверансы в сторону своей русскоязычной аудитории – на концертах в Сербии и Саудовской Аравии он благодарил фанатов на русском и обещал вернуться с шоу, когда обстоятельства позволят. Это обещание особенно дорого многим поклонникам в России, которые продолжают надеяться на его визит – и не упускают возможности напомнить ему об этом в комментариях, сторис и плакатах.