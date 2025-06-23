Участие "Инсайт Люди" на ПМЭФ-2025: от деловых дискуссий до спортивных рекордов

Продюсерский центр "Инсайт Люди", входящий в структуру "Газпром-Медиа Холдинга", стал активным участником организованного Фондом Росконгресс Петербургского международного экономического форума, который прошел с 18 по 21 июня. В этом году мероприятие традиционно собрало ключевых игроков бизнеса, культуры и медиа, а холдинг выступил в роли генерального медиапартнера события.

Продюсерский центр продемонстрировал свое влияние в различных направлениях, начиная с деловых форматов и заканчивая спортивными и культурными инициативами. Одним из наиболее заметных эпизодов форума стала дискуссия "Экономика хайпа: тренды VS стратегии", которую модерировала основатель и генеральный директор продюсерского центра Алина Зиннатуллина. Темой встречи стали современные механизмы привлечения внимания в медиа, а за круглым столом собрались известные деятели искусства, журналистики и телевидения – от артистки Анастасии Волочковой до продюсеров и медиаменеджеров.

А в рамках проекта "Душа России", реализуемого Фондом Инносоциум при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, резиденты "Инсайт Люди" приняли участие в создании подкастов, отразивших культурные и общественные тенденции. Среди участников – известные резиденты продюсерского центра, такие как Анна Хилькевич, Саша Стоун, Олеся Серегина, KAYA, Люси Пылаева и другие представители творческой индустрии.

Физическая активность стала еще одним проявлением вовлеченности центра. Так, Олеся Серегина преодолела дистанцию в пять километров в благотворительном забеге, приуроченном к 80-летию Победы, установив личный рекорд. А Саша Стоун присоединился к участникам баскетбольного "Кубка Росконгресса", объединившего бизнес и спорт в одном составе.

"ПМЭФ — это отличная площадка – и для презентации собственных проектов, и для живого обсуждения будущего креативных индустрий", – отметила основатель и генеральный директор продюсерского центра "Инсайт Люди" Алина Зиннатуллина.

Музыкальная индустрия также получила отдельную площадку для обсуждения. Руководитель музыкального направления "Инсайт Люди" Руслан Кристаллов выступил с анализом перспектив роста рынка в рамках тематической панели.