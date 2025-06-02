Ваня Дмитриенко впервые высказался о романе с Анной Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи о романе с молодой актрисой Анной Пересильд. В интервью Ксении Собчак 19-летний артист впервые высказался на тему, которая уже несколько месяцев активно обсуждается в сети.

Поводом для разговоров стали видео, снятые на праздновании дня рождения Анны. На кадрах девушка, общаясь с Дмитриенко у входа в ресторан, наклоняется к нему для поцелуя. Позже она, заметив камеру, как будто намеренно задерживает взгляд в ее сторону – это только подогрело интерес публики.

На вопросы Собчак Ваня долго не отвечал прямо, но в итоге дал понять: отношения между ним и Анной действительно близкие.

"Это никакая не спродюсированная история. <...> Я испытываю к Ане большое уважение как к человеку. У нас теплые, классные отношения. Человеческие. Тяжело больше на эту тему что-то еще сказать. У нас правда просто крутые теплые отношения", – рассказал исполнитель.

При этом артист отказался вдаваться в детали, отметив, что ему сложно говорить об этом публично. Ранее и сама Пересильд уклонялась от четких формулировок, но отзывалась о Ване исключительно с теплотой.





Напомним, 16-летняя Анна – дочь Юлии Пересильд, и уже успела получить широкую известность после роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". До этого поклонники обсуждали ее отношения с актером Ярославом Могильниковым, с которым она рассталась в декабре 2023 года.

Сейчас и Ваня, и Анна предпочитают не комментировать личную жизнь, но поклонники уверены – между ними есть больше, чем просто дружба.