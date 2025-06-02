Певица Марго Овсянникова предложила американскому рэперу Tyga выступить дуэтом

31 мая в Москве прошел концерт американского рэпера Tyga. Концерт на "ЦСКА Арене" собрал около 14 тысяч зрителей, а сам артист признался, что был впечатлен теплым приемом российской публики.

Однако настоящая неожиданность ждала рэпера за кулисами. Там его встретила бывшая участница "Дома-2" и протеже Филиппа Киркорова – Марго Овсянникова. Девушка подошла к артисту с конкретным предложением: она хочет записать с ним совместный трек.

"Меня зовут Марго. Я очень известна в России в шоу-бизнесе. С сегодняшнего дня я чувствую, что могу быть известной на весь мир. Я мечтаю однажды записать фит с тобой", – заявила Марго.

Певица вручила рэперу подарок – кардиган с абстрактным принтом, вдохновленным творчеством Малевича, и заявила, что уже начала делать американскую визу, чтобы приехать к нему. Tyga, хоть и был слегка удивлен напором, отреагировал дипломатично. "Круто. Может быть, в будущем", – сказал музыкант.



В этот вечер Марго выбрала яркий образ: черную футболку с надписью "Человек, которого ты ненавидишь", мини-шорты и белые кожаные сапоги на каблуках. Макияж тоже был акцентным – с темной помадой и выразительной укладкой.



Сам концерт Tyga не обошелся без инцидента. Во время выступления фанатка попыталась снять с пальца рэпера кольцо с бриллиантом, но украшение быстро вернули владельцу.

Американский артист, ранее встречавшийся с Кайли Дженнер и Аврил Лавин, завершил вечер благодарностями московской публике и выразил желание вернуться с новыми концертами.