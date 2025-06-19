Сергей Соседов указал на сходство между песней Бейонсе и композицией группы "Любэ"

Вопреки устоявшемуся мнению о том, что только российские музыканты активно заимствуют идеи у зарубежных коллег, практика показывает обратное: и иностранные артисты не прочь вдохновиться отечественными мелодиями.

Одним из ярких примеров считается композиция "Be Alive" американской поп-звезды Бейонсе, выпущенная в 2021 году. Музыкальный критик Сергей Соседов вспомнил, как слушатели заметили явные сходства с песней "Ты неси меня, река", которую записал Николай Расторгуев с группой "Любэ". Несмотря на различие в аранжировке и подаче, схожесть мелодий оказалась настолько очевидной, что породила волну споров в Сети. Журналист допускает, что Бейонсе позаимствовала фрагмент мелодии композиции российского коллектива.

Также Соседов отметил, что британская группа The Searchers обрела популярность благодаря композиции, в основе которой лежит русская песня "Из-за острова на стрежень". Интересно, что в свое время этот фольклорный мотив оказался для зарубежной публики свежим и необычным, а потому не вызвал подозрений.

Турецкая эстрада также не осталась в стороне, добавил музыкальный критик. Мол, одна из певиц выпустила трек, построенный на мелодии из хита группы "Белый орел" – "Как упоительны в России вечера". Вариант, адаптированный под национальные особенности, сохранил основную музыкальную линию, но был подан как оригинальный.

При этом далеко не всегда речь идет о прямом плагиате, подчеркнул Соседов. По его словам, иногда мелодии действительно перекликаются случайно или вдохновлены схожими культурными мотивами. Но в отдельных случаях сходство настолько выражено, что говорить об этом как о совпадении – как минимум наивно.