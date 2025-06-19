Исполнитель хита Wiggle Джейсон Деруло даст концерты в Москве и Петербурге осенью 2025 года

Осенью 2025 года российскую публику ожидает громкое музыкальное событие – в Москву и Санкт-Петербург приедет один из самых ярких представителей мировой поп– и r’n’b-сцены, Джейсон Деруло. Как сообщает Mash, артист устроит два масштабных шоу: 26 сентября на арене ЦСКА в столице и 28 сентября на питерской СКА Арене.

Деруло, прославившийся хитами Wiggle, Swalla, Jalebi Baby и Take You Dancing, тщательно продумал условия своего визита. Его требования включают эксклюзивное размещение – для команды артиста забронируют целый отель, куда не будут допущены посторонние. Это объясняется не только заботой о комфорте, но и стремлением к уединению. В личном списке запросов певца – четыре вида свежевыжатых соков (включая клюквенный), а также овощи в первозданном виде – артист предпочитает сам готовить салаты. Что касается транспорта – только неброские автомобили, не привлекающие лишнего внимания на улицах.

Организаторы постарались сделать визит не только коммерчески успешным, но и культурно насыщенным. Деруло предложили посетить один из знаковых театров страны – Большой в Москве или Мариинку в Санкт-Петербурге. Учитывая его юношеское увлечение балетом, такой жест может стать не просто частью экскурсионной программы, а личным вдохновением.

Сопровождать музыканта будет танцевальная труппа, и, по слухам, не исключено, что во время пребывания в России он проведет неформальные кастинги для танцоров, отмечает издание. По предварительным оценкам, общий гонорар Джейсона Деруло за два шоу составит около двух миллионов долларов.