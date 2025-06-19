Ани Лорак получила российское гражданство

Певица Ани Лорак, уроженка Черниговской области, официально стала гражданкой России. Ее паспорт, оформленный на имя Каролина Куек, был выдан 9 июня – этот шаг стал завершением долгого процесса, начатого еще в феврале 2023 года, когда артистка подала заявление на приобретение гражданства.

Решение о получении российского паспорта совпало с личными переменами в жизни исполнительницы: не так давно она вступила в новый брак с испанским гражданином Исааком Виджраку. Свадебная церемония состоялась на Мальдивах в феврале текущего года, а официальная регистрация произошла еще в сентябре прошлого. По признанию самой артистки, выбор места был символичен – райский уголок стал воплощением ее давней мечты.

Кроме того, после 2022 года певица неоднократно сталкивалась с отменами выступлений, а недавно была вынуждена перенести все концерты, запланированные на июнь. Несмотря на это, звезда продолжает оставаться в активной творческой форме, при этом предпочитая не делать громких заявлений о своей позиции.

По некоторым данным, Ани Лорак также обновила украинский паспорт, чтобы уладить юридические вопросы с налоговой службой и продолжить работать в России на легальной основе. Певица по-прежнему воспитывает дочь Софию от предыдущего брака, а новую семейную жизнь предпочитает держать вдали от посторонних глаз.