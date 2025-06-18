Умерла народная артистка России Наталья Тенякова

В ночь на 18 июня скончалась легенда отечественного театра и кино Наталья Тенякова, признанная в 1994 году народной артисткой России. Она была одной из самых узнаваемых и уважаемых актрис советской и российской сцены. За свою долгую карьеру она успела поработать и в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, и в Большом драматическом театре имени Товстоногова, а также в Театре имени Моссовета. Но 40 лет она служила в МХТ.

Широкая публика знала и любила ее за образ бабушки Шуры в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби", а коллеги и преданные поклонники восхищались ею в бесконечном списке спектаклей, от "Вишневого сада" до "Говорит Москва". Даже в последних постановках, уже после 70-летия, она не теряла сценической силы и одухотворенности. За плечами актрисы – десятки театральных работ и более пятидесяти кинолент.

Тенякова была вдовой знаменитого актера Сергея Юрского. Вместе с ним они считались одной из самых крепких и интеллигентных пар советской сцены. Наталья Максимовна стала частью труппы МХТ после переезда в Москву в конце 70-х. Там она исполнила множество главных ролей – от классики до современной драматургии.

Когда и где состоится церемония прощания с актрисой, пока неизвестно. Об этом будет сообщено позднее. Руководство Московского Художественного театра выразило соболезнования дочери Натальи Теняковой Дарье Юрской и всем ее близким.