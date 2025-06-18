Том Круз получит почетный "Оскар" в ноябре 2025 года

Американская киноакадемия вручит Тому Крузу почетную статуэтку за вклад в киноискусство. 62-летний актер впервые станет обладателем "Оскара" – не за конкретную роль, а как признание всей его карьеры.

Церемония Governors Awards, на которой пройдет награждение, состоится 16 ноября 2025 года в Лос-Анджелесе. В этом году вместе с Крузом будут отмечены также актриса Дебби Аллен, художник-постановщик Винн Томас и кантри-звезда Долли Партон (последняя получит гуманитарную премию имени Джина Хершолта).

Карьера Круза длится более четырех десятилетий. Несмотря на несколько номинаций, включая "Джерри Магуайера", "Магнолию" и "Рожденного четвертого июля", актер до сих пор не получал главной кинонаграды. В 2024 году он вновь оказался в новостных заголовках, совершив опасный трюк с парашютом, попав за это в Книгу рекордов Гиннесса.

Фильмы с его участием собирают миллионы, а сам Том Круз остается одним из самых влиятельных и узнаваемых лиц Голливуда. Его имя прочно связано с проектами вроде "Миссия невыполнима" и "Топ Ган: Мэверик", а личное состояние оценивается в сотни миллионов долларов.

Ранее Том Круз спровоцировал критику словами о планах на День отца. Подробнее об этом рассказывал Клео.ру.