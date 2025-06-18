Анна Седокова подала документы на вступление в наследство Яниса Тиммы

Анна Седокова официально подала документы на вступление в наследство бывшего супруга Яниса Тиммы, чтобы сохранить часть совместно нажитого имущества в России. Этот шаг, по слухам, стал реакцией на стремительное развитие юридического конфликта с родственниками баскетболиста, который ушел из жизни в декабре 2024 года – спустя всего неделю после развода с певицей.

Как сообщают представители семьи покойного, сейчас в суде рассматривается вопрос о признании недействительным брачного контракта, заключенного парой в США. Этот документ, по утверждению юристов, не имеет силы на территории РФ. Если суд отменит его, Седоковой придется вернуть половину от стоимости проданного имущества – по данным СМИ, речь идет как минимум о 60 миллионах рублей. Чтобы избежать этого, артистка решила действовать по линии наследственного права.

Родственники Тиммы настаивают, что его сын от первого брака имеет полное право на долю в наследстве, особенно учитывая продажу элитной недвижимости в Москве. По слухам, Седокова реализовала квартиру за 150 миллионов, а затем инициировала развод. После трагической смерти Яниса семья направила досудебную претензию, потребовав компенсацию.

Юрист Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников спортсмена, утверждает, что певица действует из страха лишиться всего имущества, если брачный договор признают недействительным. По ее словам, Анна осознает последствия и старается зафиксировать хотя бы часть активов.

К слову, семья Яниса открыто обвиняет Седокову в разрушении отношений баскетболиста с близкими. Якобы после начала романа с певицей он перестал общаться с друзьями и отдалился от отца. Кроме того, всплыли тревожные подробности: на момент смерти у Тиммы в телефоне на заставке был номер Анны с подписью "Позвоните ей".

Сама Анна Седокова в соцсетях обрывочно делится личными переживаниями и старается не вовлекаться в публичные разборки. В недавнем посте она написала, что вынуждена вести закрытый образ жизни, но верит в справедливость. Официальные заявления от певицы по поводу имущественного конфликта пока не поступали.