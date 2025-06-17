Певица Жасмин готовится впервые стать бабушкой

В звездной семье певицы Жасмин грядет долгожданное и радостное событие – артистка впервые станет бабушкой. Этой новостью она поделилась в откровенном интервью Светлане Бондарчук. По словам исполнительницы, ее старший сын Михаил и его супруга Ева ожидают появления первенца.

Будущая мама – экс-фигуристка и начинающая журналистка Ева Хачатурян. Пара поженилась весной 2024 года, а уже в ближайшие месяцы подарит Жасмин новый семейный статус. Несмотря на то, что пол ребенка пока держится в секрете, певица с энтузиазмом заявила, что для нее важнее всего здоровье малыша. По ее словам, она давно мечтала о внуках и неоднократно напоминала об этом детям.

Михаил – сын Жасмин от первого брака с бизнесменом Вячеславом Семендуевым. Сейчас ему 27 лет. Их с Евой знакомство произошло онлайн, что стало неожиданностью для Жасмин. Первоначально она с недоверием отнеслась к виртуальному началу отношений, но позже призналась: Ева произвела на нее сильное впечатление, и между будущими родственницами сразу возникло теплое взаимопонимание. С матерью Евы, Вероникой, певица также быстро нашла общий язык.

Интересно, что Михаил сделал предложение возлюбленной, не поставив мать в известность заранее. Однако, когда он с дрожью в голосе представил ей Еву как "ту самую", артистка сразу почувствовала, что ее сын сделал правильный выбор. Свадьба прошла торжественно, а сама Жасмин называет свою невестку дочерью.

Жасмин, несмотря на свою молодость и прекрасную форму, не стесняется грядущего статуса. Более того, она с иронией и гордостью упоминает, что в кругу близких ее давно называют "бабой Сарой" – прозвище, ставшее почти семейной легендой. В коллективе певицы даже существует внутренняя шутка: если кто-то сомневается в решении – всегда спрашивают, что думает "баба Сара". Жасмин говорит о своей интуиции как о чем-то почти мистическом, и утверждает, что не раз предугадывала развитие событий.

У Жасмин есть еще двоих детей – дочь Маргарита и сын Мирон от брака с Иланом Шором.