Аврора Киба назвала себя женой Григория Лепса

Григорий Лепс и его юная пассия Аврора Киба вновь привлекли к себе внимание. Причиной бурного обсуждения на этот раз послужило высказывание самого артиста, в котором он намекнул на расставание с 19-летней невестой. Артист заявил в интервью, что ему безразлична жизнь Кибы, а роман с ней останется в прошлом.

Однако Аврора поспешила опровергнуть слухи о разрыве: девушка выставила в запрещенной социальной сети с картинками совместные видео с Григорием Лепсом. На одном из них пара танцует на светском мероприятии, исполнитель приобнимает молодую возлюбленную за талию, а та с улыбкой прижимается к нему. Но фанатов больше впечатлил не танец возлюбленных, а подпись, которую оставила Аврора к публикации.

"Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить", – сообщает девушка.

Цитата о браке сильно удивила поклонников. Григорий Лепс пока что воздерживается от комментариев, однако сделал репост "истории" к себе на страницу. В Сети предполагают, что пара в тайне обручилась, и Аврора Киба таким образом объявила себя женой артиста. Второе видео оказалось еще более фривольным – так себя могут вести только действительно близкие люди – Григорий Лепс позволил себе прилюдно дотронуться до груди юной пассии.

Для фанатов до сих пор остается загадкой, правдивы ли отношения между 62-летним певцом и 19-летней студенткой. Напомним, впервые возлюбленные появились вместе на Петербургском международном экономическом форуме. После этого Аврора опубликовала в своих соцсетях фотографию с кольцом, а уже в сентябре Григорий объявил ее своей невестой. За прошедший год интерес к Кибе заметно возрос: девушка часто появляется на всевозможных мероприятиях и мелькает в новостных заголовках.