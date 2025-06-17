Врач Мэттью Перри признал себя виновным в смерти актера

Конец октября 2023 года стал трагичным для поклонников сериала "Друзья". В возрасте 54 лет ушел из жизни Мэттью Перри, навсегда оставшийся в сердцах зрителей как Чендлер Бинг. Актер был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе, и поначалу причины смерти казались неясными. Однако вскоре следствие установило: к трагедии привело сочетание факторов – острое отравление кетамином, утопление, проблемы с сердцем и воздействие бупренорфина.

Вскрывшиеся подробности стали шокирующими. Расследование показало, что за несколько недель до своей смерти Перри активно получал кетамин, в том числе через нелегальные каналы. Врач Сальвадор Пласенсия, работающий в Лос-Анджелесе, признал свою вину в поставке препарата звезде. По данным обвинения, он не только продавал наркотик, но и лично делал актеру инъекции – иногда прямо в автомобиле на парковке. Один из эпизодов, представленный суду, включал переписку врача с коллегой, в которой обсуждались суммы, получаемые от Перри, и циничные комментарии о возможности "стать постоянными поставщиками".

Пласенсия стал уже четвертым обвиняемым, согласившимся на сделку со следствием. Ранее вину признали врач Марк Чавес и личный помощник актера. Всего в деле фигурируют пять человек, которых прокуратура считает частью подпольной схемы незаконной продажи кетамина. Отдельное внимание уделяется фигуре Джасвин Сангха, получившей в СМИ прозвище "кетаминовая королева", которая, в отличие от других фигурантов, свою причастность отрицает.

Хотя кетамин в последние годы получил признание в качестве средства для терапии депрессии и тревожности, его применение требует четкого медицинского контроля. В случае с Перри граница между лечением и зависимостью была стерта. Более того, по заявлениям следствия, за последние трое суток жизни актеру было сделано 27 инъекций – объем, критически превышающий терапевтические нормы.

Мэттью Перри не скрывал своей борьбы с зависимостями. В 2022 году он выпустил откровенные мемуары, где рассказал о годах зависимости от алкоголя и опиоидов, о срывах и попытках восстановиться. Теперь же, в суде и СМИ обсуждают не только виновность отдельных лиц, но и системную проблему – доступность опасных препаратов даже для тех, кто давно и публично пытается спастись.