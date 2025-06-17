16-летняя Анна Пересильд прокомментировала слух о ее беременности

Появилось видео, на котором юная актриса Анна Пересильд якобы принимает участие в популярном шоу. Она вышла на связь и решила прояснить ситуацию.

Шоу "Беременна в 16" ("Мама в 16") – проект, который давно стал синонимом подростковых драм, неожиданных поворотов и сложных решений. Поэтому неудивительно, что новость о возможном участии в нем Анны Пересильд, недавно отметившей свое 16-летие, мгновенно взорвала интернет.

Кстати, Анна Пересильд, известная ролью Айгуль в сериале "Слово пацана", совсем недавно начала встречаться с Ваней Дмитриенко, автором хитов "Венера-Юпитер" и "Не оставляй меня". Слухи о романе юных звезд ходили уже давно, и вдруг в "Тик-Токе" появилось видео, на котором девушка, похожая на Анну Пересильд, будто бы участвует в съемках "Беременна в 16". Ролик быстро стал вирусным. Однако в своем видеообращении Анна опровергла информацию о беременности и участии в шоу.

"Я надеюсь, все же понимают, что это нейросеть? Это просто какой-то ужас".

Актриса выразила беспокойство, насколько правдоподобными могут быть фейки, созданные с помощью искусственного интеллекта, и как легко они могут ввести в заблуждение людей, в том числе и близких. Анна несколько раз подчеркнула, что данное видео – не более чем реалистичная подделка. Она призвала пользователей Сети относиться к информации в интернете с повышенной внимательностью.

Кстати, до Вани Дмитриенко актриса встречалась с Ярославом Могильниковым, партнером по сериалу "Слово пацана". Однако их влюбленность подошла к концу. Юная актриса не говорит о причинах разлада, но, по слухам, молодой человек не сохранил верность.

Напомним, ее мать – заслуженная артистка России Юлия Пересильд, а ее отецотец – российский режиссер Алексей Учитель. Анна не скрывает, что отец является для нее большим авторитетом, но при этом подчеркивает свою независимость: "Папа для меня большой авторитет, но он никогда не будет говорить мне сделать только так, как он сам скажет".