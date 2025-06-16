Сергей Шнуров воссоединился с бывшей женой на концерте в Екатеринбурге

Спустя почти год после официального расставания 52-летний Сергей Шнуров и его бывшая супруга Ольга Абрамова появились вместе на концерте группы "Ленинград" в Екатеринбурге. Именно этот город является родным для Ольги, и именно здесь, похоже, лед между ними растаял.

До начала выступления Абрамова была замечена рядом с музыкантом за кулисами. А уже во время одной из композиций, под овации публики, Шнуров спустился со сцены, чтобы обнять бывшую супругу и закружить ее в неспешном танце.

Формально развод был оформлен в 2024 году – именно тогда Ольга подала заявление. Шнуров, по слухам, сохранил обручальное кольцо и не спешил выносить личную драму на публику. Брак продлился шесть лет, в течение этого времени появились на свет двое детей, о которых, к слову, пара по-прежнему предпочитает не распространяться.

Ольга Абрамова, дочь екатеринбургского предпринимателя, давно уехала из родного города – учеба в Лондоне, столичная жизнь, воспитание детей. Но на фоне бурной карьеры мужа она сохраняла тишину и избегала публичности, лишь изредка появляясь на мероприятиях. Именно такую отстраненность многие считали залогом их уравновешенного брака.

После развода СМИ обсуждали возможные причины разрыва, начиная от усталости от совместной жизни и заканчивая версией об измене. Однако ни Сергей Шнуров, ни Ольга Абрамова эти слухи не комментировала.