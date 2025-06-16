Латвия запретила Павлу Прилучному и Екатерине Андреевой въезд в страну

Балтия продолжает демонстрирует жесткий курс в отношении российских публичных фигур. На этот раз под ударом оказались актер Павел Прилучный, прославившийся ролью в сериале "Мажор", и ведущая информационных программ Екатерина Андреева. Обоим запретили въезд на территорию Латвии – и сделали это без объяснения причин. Официальное заявление поступило лично от главы латвийского МИД Байбы Браже, которая сообщила об этом в социальной сети Х.

Формально речь идет о включении в перечень нежелательных персон. Подобные меры в Латвии принимаются в рамках закона об иммиграции, и ранее уже применялись к ряду других известных россиян, включая Кристину Орбакайте, Данилу Козловского, Артемия Лебедева и Филиппа Киркорова. Причины чаще всего не называются, но в отдельных случаях речь шла о "несоответствии интересам национальной безопасности".

Сами фигуранты скандала, похоже, не склонны драматизировать. Павел Прилучный продолжает публиковать кадры из повседневной жизни. Екатерина Андреева, в свою очередь, делится фотографиями с празднования 100-летия лагеря "Артек", где она выступила в роли почетной гостьи.

Кстати, у Андреевой, кроме российского, есть и гражданство Черногории. Этот статус давал ей право на въезд в ЕС. Однако в заявлении латвийского министерства фигурирует только ее российский паспорт.

В Латвии с 2022 года действует жесткий режим въезда для россиян. Даже наличие шенгенской визы не дает гарантии пересечения границы. В 2025-м эти ограничения были официально продлены до конца 2026 года.