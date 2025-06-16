Умер джазовый музыкант Луи Мохоло-Мохоло

На 86-м году жизни скончался южноафриканский джазовый барабанщик Луи Мохоло-Мохоло. Его не стало утром 13 июня, он ушел спокойно, во сне, у себя дома в Кейптауне. Причина смерти официально не разглашается.

Родившись в марте 1940 года в Кейптауне, он начинал свой путь под именем Луи Тебого Мохоло, однако позже трансформировал его в сценическое – Луи Мохоло-Мохоло. Артист стремился подчеркнуть свои корни и отразить принадлежность к африканской музыкальной традиции.

Луи был одним из тех, кто менял сам ландшафт джаза в Европе. В начале 1960-х он стал сооснователем коллектива The Blue Notes – новаторской группы, которая в 1964 году покинула ЮАР, сбежав от апартеида, и обосновалась в Лондоне. Именно там Мохоло начал формировать свой уникальный подход к ритму, сочетая африканские пульсации с западной свободой импровизации.

За десятилетия своей творческой жизни он успел не только возглавить множество проектов, но и принять участие в записях других знаковых артистов. Его дискография насчитывает свыше пятнадцати альбомов, где он выступает как лидер, а общее количество студийных и концертных записей – значительно выше. Музыкант не избегал телевидения, нередко появляясь в музыкальных передачах.

В начале 2000-х годов Луи Мохоло-Мохоло вернулся на родину. Его вклад в развитие джаза сложно переоценить: он не только вдохновлял поколения барабанщиков, но и стал связующим звеном между африканским ритмом и европейским авангардом.